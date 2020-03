Olavi, 16, jonotti Helsingissä räppärin suunnittelemia lenkkareita liki 20 tuntia – voittoa kilahti 500 euroa: ”Täytyy ottaa rauhassa, ettei äiti suutu”

Eivätkä he suinkaan olleet yksin. Räppäri Travis Scottin ja vaatetusjätti Niken yhteistyössä suunnittelemia kenkiä ilmestyi jonottamaan yli sata muutakin asiakasta.

Jonotus kylmässä säässä oli tuottoisa tapa viettää perjantain ja lauantain välinen yö. Sunnuntaina Männistö ja hänen kaverinsa myivät ostamansa kahdet kengät yhteishintaan 1300 euroa. Kengät maksoivat 150 euroa per pari, joten voittoa tuli sievoiset 500 euroa jonottajaa kohden.

Yö kului makuupussissa

Suomessa on viime aikoina jonotettu kenkiä useampaan otteeseen. Viime vuoden toukokuussa Air Jordan 1 -lenkkarit vetivät Helsingin Sanomien mukaan parikymmentä ihmistä oven eteen.

Niin Air Jordan 1:t kuin nyt myyntiin tulleet Travis Scottin kengät myytiin My Favorite Things -kaupassa Helsingissä. Liike on saanut erikoiseristään tarjouksia myös esimerkiksi kiinalaisilta jälleenmyyjiltä.

– Jonotus sujui retkituolilla istuessa. Vähän oli kylmä, mutta me olimme pukeutuneet lämpimästi. Pitkät kalsarit, farkut ja makuupussit olivat mukana. Välillä kävimme syömässä, Männistö kertoo jonotusyön kulusta.

Scottin vetovoima on ainutlaatuista

Yhdysvalloissa Travis Scottin suunnittelemista kengistä on tullut kaksiteräinen miekka. Toisaalta niiden myyminen sujuu itsestään. Kauppojen ei tarvitse kuin ilmoittaa, että kengät tulevat myyntiin ja asiakkaat ilmestyvät oven taakse hyvissä ajoin.

Toisaalta kenkien suosio on parhaimmillaan tai pahimmillaan ollut niin kovaa, että niiden julkistus on tukkinut puhelinlinjat ja sähköpostin.

27-vuotias Travis Scott julkaisi debyyttialbuminsa vuonna 2012. Kuuden Grammyn voittaja on myynyt pelkästään Yhdysvalloissa 45 miljoonaa levyä. Suomessa Scott on esiintynyt Ruisrockissa vuonna 2016. Tuon keikan lisäksi hän on ehtinyt perua jo kolme esiintymistään Suomessa.