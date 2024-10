Onko sinulla lahjakortti Plantageniin? Se on nyt arvoton

Asiakkaan kurja kohtalo

Kilpailu- ja kuluttajavirastosta (KKV) vahvistetaan, että konkurssiin menneellä liikkeellä on oikeus kieltäytyä vastaanottamasta lahjakortteja.

– Jos lahjakortti on ostettu ennen konkurssin alkamista, ikävä realiteetti on, että asiakkaalla on aika vähän tehtävissä, kertoo Kilpailu- ja kuluttajaviraston johtava asiantuntija Raija Marttala.