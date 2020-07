Harmia ja haittaa miljoonille urheilukellojen käyttäjille – teknologiajätti Garminin yhteydet olleet poikki jo useita päiviä: Onko taustalla kiristysohjelma?

Satelliittipaikannuslaitteita valmistava yhtiö kertoi torstaina Twitterissä, että heillä on teknisiä ongelmia Garmin.com sivuilla sekä Garmin Connect palvelussa, ja myös Garminin mobiilisovellus on alhaalla.

Ongelmat alkoivat täysin yllättäen ja vaikuttavat hyvin laajoilta, sillä ilmoituksissa kerrotaan, etteivät he pysty vastaamaan myöskään puhelimeen, sähköpostiin tai Chattiin eikä Päivityksiä Garmin Express:llä ei ole mahdollista tehdä päivityksiä.

Tekniset ongelmat vaikuttavat miljooniin käyttäjiin eri puolilla maailmaa. Suomessakin Garminin on yksi suosituimmista urheilukellomerkeistä.

Yhtiö on ollut hyvin niukkasanainen tapauksen suhteen, mutta useissa tekniikkaan perehtyneissä medioissa epäillään, että kyseessä on laaja palvelunestohyökkäys ja että yhtiö on joutunut kiristyshaittaohjelman uhriksi. Epäilyistä kertovat muun muassa Bleeping Computer- ja ZDNet-sivustot.