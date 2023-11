Onko hiihtokeskuksilla edessään kaikkien aikojen sesonki? – "Syyslomasta tulikin hiihtoloma aika monessa paikassa"

Hiihtokeskuksissa on huokaistu tänä vuonna helpotuksesta, sillä kausi on alkanut lähes kaikkialla lumisissa merkeissä.

– Aika hieno syksy meillä on ollut. Kausi alkoi jo 6. lokakuuta pohjoisessa, Rukalla ja Levillä, säilölumen turvin. Talvi alkoi melkein saman tien sitten, syyslomasta tulikin hiihtoloma aika monessa paikassa, sanoo Suomen hiihtokeskusyhdistyksen toiminnanjohtaja Harri Lindfors MTV:n Viiden jälkeen -ohjelmassa.

– Talma, Vihti ja Hyvinkään Sveitsi avasivat jo lokakuun puolella, eli yli kuukausi alkaa olla Etelä-Suomessakin laskukautta takana. Aika hyvä startti meillä on ollut, Lindfors toteaa.

Ennen Lappiin veti pukki, nykyään vetovoimatekijöitä on enemmänkin

– Kyllä se näkyy ihmismäärissä. Lajin harrastajia on paljon, mutta myös kilpaurheilijoita on ollut entistä enemmän rinteessä.

Myös loppukausi näyttää hyvältä: varaustilanteen perusteella suomalaisten lisäksi entistä useampi ulkomaalainenkin on löytänyt Lapin laskettelukeskuksiin.

– Ennen ehkä tultiin sen joulupukin perässä, mutta nyt on sitten rinteet ja ladut. On se joulupukkikin siellä edelleen, mutta tekemistä riittää hyvin vaikka viikoksi, Lindfors selittää.

Kohonneet kustannukset ovat nostaneet myös lippuhintoja

Kohonneiden kustannusten vuoksi moni laskettelukeskus on joutunut nostamaan hintojaan tälle kaudelle. Yksi syy on etenkin nousseessa sähkön hinnassa, mutta Lindforsin mukaan keskuksissa on tehty energiatalkoita jo paljon ennen sähkön hinnan nousua.