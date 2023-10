Englantilaislegenda ymmällään Jude Bellinghamin sisääntulosta Real Madridiin – "Parempaa kuin mikään tähän asti näkemämme"

– Mielestäni Jude Bellingham, hänen ikänsä ja saavutuksensa huomioiden hänen toistaiseksi vielä lyhyellä urallaan, on parempaa kuin mikään tähän asti näkemämme, Scholes sanoi TNT Sportsin haastattelussa .

Bellingham totuttiin näkemään Dortmundissa keskikentän joka kulmalla. Pohjalla, keskustassa sekä hyökkäävässä roolissa. Nyt päävalmentaja Carlo Ancelotti on asettanut hänet heti hyökkääjien taakse. Pelikäsityksen ja monipuolisuuden kuorrutteeksi nuori englantilainen on tarjonnut odottamatonta maalintekotaitoa.

– Me (Manchester United) olimme lähellä saada hänet, mutta hän päätti mennä Borussia Dortmundiin. Se vaikuttaa oikealta valinnalta, kun miettii, mitä on tapahtunut viimeisinä vuosina.

Bellingham on iskenyt Realin paidassa jo viisi voittomaalia. Scholes on ihastellut Bellinghamin kykyä käsitellä yhden maailman suurimman seuran mukana tulevia paineita. Samalla hän on kyennyt jatkuvasti tuottamaan joukkueelleen pelejä ratkaisevia hetkiä.