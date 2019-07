Lääkkeiden saatavuushäiriöt näkyvät myös sairaaloissa: HUSin potilasturvallisuus ei uhattuna – vaihtoehtoisia lääkkeitä käytössä

– Meidän tulee aika ajoin muuttaa hoitokäytäntöjä ja -ohjeita. Esimerkiksi tiettyyn vaivaan annetaan muuta lääkettä, kun on yleisesti totuttu antamaan. Nykyoloissa on löydetty aina vaihtoehtoinen lääke, kertoo HUS:in vastaava johtajaylilääkäri Jari Petäjä.

Vs. johtajaylilääkäri Jari Petäjä uskoo, että ongelmat tulevat lisääntymään.

– Varmuusvarasto on lakisääteinen ja kattaa hyvin pienen joukon aivan ehdottoman tärkeitä lääkkeitä. Reilusti alle 10 prosenttia lääkkeistä tai lääkeaineista on sillä listalla, Petäjä kertoo.

Suomi kilpailee lääkkeistä muiden maiden kanssa



Lääkkeiden saatavuushäiriöt ovat kymmenkertaistuneet 2010-luvulla. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimeaan on tällä hetkellä ilmoitettu lähes 800:sta eri valmistetta, pakkauskokoa tai vahvuutta koskevasta saatavuushäiriöstä.

– Tämä on globaali ilmiö. Lääketuotanto on virtaviivaistunut niin, että jotain lääkeainetta saatetaan valmistaa vain yhdessä tehtaassa Kiinassa. Jos siellä tapahtuu joku häiriö, laatuongelma, niin voi olla, että koko maailma jää hetkeksi ilman sitä lääkettä, sanoo Apteekkariliiton farmaseuttinen johtaja Charlotta Sandler.

Lääkepulan taustalla on siis usein ongelma valmistuksessa ja jakelussa.

Suomi on lääkefirmoille pieni markkina-alue.

Pieni Suomi kilpailee lääkkeistä muiden maiden kanssa. Osuutemme koko maailman lääkemyynnistä on vain 0,3 prosenttia.

– Tämä on mielenkiintoinen kysymys, Meidän hankintatoimi on tehokas kilpailemaan meille edulliset lääkkeet sairaalakäyttöön. Lääkeyritykset myyvät lääkkeitä, ja milloin kysyntä maailmalla ylittää tarjonnan, voisin epäillä, että niitä ei myydä sinne, missä hinta on halvin, Jari Petäjä vastaa.