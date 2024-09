Onerva, 86, on katsonut lähes jokaisen TTK-jakson – ja omistautunut ohjelmalle tavalla, jota ei jokainen fani tee: "Tämä on elämäni"

Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelman 16. tuotantokausi pärähti käyntiin syyskuun alussa, mutta Suomessa sen historia ulottuu jo 2000-luvun alkuun.

Yksi ohjelman vannoutuneimmista faneista on Onerva Rintala, 86. Hän on nähnyt lähes kaikki Tanssii Tähtien Kanssa -jaksot ja on vuodesta 2009 lähtien pitänyt kirjaa kaikista ohjelmassa näkemistään tanssiesityksistä.

– Jos olisi vaikka tietokilpailu, missä kysyttäisiin, että ketkä ovat tanssineet milloinkin, niin minä tiedän vuodesta 2009 tähän päivään saakka, että kuka on tanssinut, kuinka he ovat onnistuneet ja ketkä ovat milloinkin aina pudonneet, sehän on se pelin henki.

Rintala pääsi sunnuntaina 22. syyskuuta ensimmäistä kertaa koskaan katsomaan TTK-tansseja paikan päälle studiolle, jossa ohjelmaa kuvataan. Ilta oli Rintalalle äärimmäisen merkityksellinen.

– Tämä on minun elämäni, tämä tanssi. Nyt, kun olen näin iäkäs jo, niin oikein odotan, että kun sunnuntai tulee ja saan taas katsoa tansseja ja kaivaa vihkon esille, että miten siellä nyt taas pärjätään.

Vuosien ajan Rintala piti yllä myös eräänlaista "TTK-kerhoa" nyt jo edesmenneiden puolisonsa sekä naapurinsa kanssa. Vuoroviikoin kolmikko kokoontui katsomaan tanssit joko naapuriin tai Rintalan ja hänen puolisonsa kotiin.

Tanssien katsomisen lisäksi he kaikki kolme myös arvostelivat tanssit nostamalla kukin pystyyn arvosanaa merkitsevät laput – kuin itse TTK-tuomarit konsanaan. Sitten he katsoivat, kuinka annetut pisteet osuivat yksiin tuomariston antamien pisteiden kanssa, jotka Rintala huolellisesti on kirjannut jokaisesta jaksosta vihkoonsa.

Tämä samainen vihko on ollut Rintalalla käytössä vuodesta 2009 lähtien, ja pääsipä vihko myös TTK-studiolle suoran lähetyksen puitteissa. Eikä tansseja aivan mututuntumalta ole koskaan arvioitu, vaan Rintalalla itsellään riittää lajista tietämystä ja tuntemusta. Hän oli nimittäin puolisonsa kanssa aikoinaan hyvin intohimoinen tanssija.

– Olimme yli 60 vuotta naimisissa ja kovia tanssimaan. Olemme suorittaneet tanssitaitomerkinkin joskus silloin nuorempina. Olimme hirveän kovia tanssijoita, mieheni oli parkettien partaveitsi, täytyy sanoa.

Rintala kävi pitkään ja ahkerasti tanssimassa puolisonsa kanssa. Kotonakin treenattiin tansseja siten, että olohuoneen kalusteet saivat toisinaan väistyä tanssiharjoitusten tieltä. Koko ikänsä aktiivisesti liikuntaa harrastanut Rintala suree sitä, että liikkuminen on nykyään hänelle jo hankalaa eikä tanssiminen enää luonnistu.

Vaikka Rintalan puoliso sekä naapuri ovat edesmenneitä, pitää hän yllä yhä kolmikon kerhon perinnettä ja katsoo joka ikisen TTK-jakson, sekä kirjaa yhä edelleen tanssit pisteineen ylös. Vihkoon Rintala myös merkitsee sen, kuka pareista tippuu missäkin jaksossa ja miten kärkikolmikko sijoittuu.

Kaikista antoisinta Rintalan mielestä on seurata TTK-kauden aikana sitä, kuinka kukin pari kehittyy. Toisinaan joku pari, jonka suhteen hän ei ole herätellyt suurempaa toivoa, onkin yllättänyt etenemällä kilpailussa pitkälle tai jopa voittamalla sen.

Varsinaisen suosikkinsa Rintala valitsee kauden edetessä finaaliin, jonka kolmesta parista yhtä hän päätyy aina kannustamaan muita kovemmin voittoon.

Rintala pistää merkille parien teknisen osaamisen, mutta pitää suuressa arvossa myös eläytymistä tanssiin. Kuluvalla kaudella Rintala on tähän mennessä ollut vaikuttunut muun muassa Niina Lahtisen ja Sami Heleniuksen edesottamuksista. Varsinkin kaksikon foxtrot teki Rintalaan erityisen vaikutuksen.

– Herran jestas, heillä oli valloittava se heidän (tanssinsa). Se oli aivan upea. Olin hämmästynyt siitä, että kuinka se vei mukaansa ihan.

TTK-kaartin tuoreemmat tähtiopettajatulokkaat eivät ole jääneet Rintalalta huomaamatta. Esimerkiksi viime vuonna mukaan tullut Valtteri Palin on ihastuttanut Rintalaa. Palin toimii kuluvalla kaudella Arja Korisevan tähtiopettajana. Myös Isaac Senen tähtiopettaja, tänä vuonna ohjelmaan mukaan tullut Kastanja Rauhala on kiinnittänyt Rintalan huomion.

– Aika räväkkä tyttö, Rintala myhäili.

Vakio- tai lattaritanssien väliltä Rintala ei pysty eikä halua valita suosikkiaan. On useampia tansseja, jotka häntä erityisesti miellyttävät, kuten esimerkiksi herkkä wienervalssi, mutta myös dramaattinen tango.

– Sitten varsinkin kun oikein taidokas esiintyjä tulee, niin huh, se vie oikein minulta jalat alta.