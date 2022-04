"On tabu sanoa, että opiskelijat joisivat liikaa" – Suvi lopetti alkoholinkäytön pandemia-aikana ja viettää viimeisen opiskelijavappunsa selvin päin

Mukana juhlinnassa on myös tamperelainen Suvi, 29, joka juhlii opiskelijavappua mahdollisesti viimeistä kertaa. Seitsemäs vuosi korkeakouluopiskelijana on päättymässä uudenlaiseen kokemukseen: Suvi aikoo juhlia opiskelijavappua selvin päin.

– Koronaa edeltävänä vappuna muistan, että suurin huoleni oli se montako skumppapulloa mahtuu mukaan. Hassua ajatella sitä jälkikäteen, mutta vappuaatto on pitkä päivä, Suvi naurahtaa.

Suvi esiintyy artikkelissa vain etunimellään, sillä aihe on hänelle henkilökohtainen ja alkoholiin liittyy hänestä vielä paljon yhteiskunnallisia tabuja.

Keskeisessä roolissa alkoholi

Suvin mukaan opiskelijakulttuuri on kokenut muutoksia vuosien varrella, mutta alkoholi näyttelee tamperelaisen mukaan edelleen suurta roolia monissa tapahtumissa. Tampereen suurimpien vapputapahtumien joukkoon lukeutuu muun muassa huvipuisto Särkänniemessä järjestettävä Särkän Märkä, jota markkinoidaan opiskelijoille "kevään kosteimpana opiskelijatapahtumana".

– On tosi tabu sanoa, että opiskelijat joisivat liikaa. Se jotenkin kuuluu siihen, että rällätään, kun kerran ollaan osana opiskelijaporukkaa ja opiskelijaelämää.

Suvi on ollut opiskeluaikanaan aktiivisesti mukana ainejärjestötoiminnassa. Hän on pyrkinyt pitämään huolen, että uusille opiskelijoille järjestetetään myös alkoholittomia tapahtumia. Palaute muutoksesta on ollu myönteistä.