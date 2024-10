Oletko yksinäinen parisuhteessasi? Nämä ovat asiantuntijan vinkit

Aiemmat elämänkokemukset taustalla

Hering kertoo, että parisuhteessa koettujen yksinäisyyden kokemusten taustalla voi olla myös aiempia, vaikeita elämänkokemuksia. – Merkittävää on esimerkiksi se, miten on tullut kohdatuksi jo lapsena ja millaista vastetta on saanut tarpeilleen. Nämä kokemukset tulevat mukaan aikuisuuden parisuhteisiin varsinkin silloin, jos ei ole itse niistä tietoinen: toistaako samoja vanhoja toimintamalleja, vai oppiiko niistä. Heringin mukaan ihmisellä voi olla erilaisia lukkiutuneita tunteita ja uskomuksia, joiden läpi hän katselee puolisoaan vuorovaikutustilanteissa. Aiemmin torjutuksi tullut ei välttämättä uskalla puhua tunteistaan tai päästää puolisoaan lähelle. Parisuhde, johon molemmat ovat tyytyväisiä, edellyttää Heringin mukaan usein kykyä kasvaa ja oppia erilaisia taitoja. Kun omaa ja puolison käytöstä oppii tarkastelemaan eri näkökulmista ja ymmärtää syitä käyttäytymismallien taustalla, on helpompaa toimia esimerkiksi konfliktitilanteissa ja tarvittaessa vahvistaa katkeilevaa yhteyttä. Tällaisia asioita voidaan opetella esimerkiksi pariterapiassa. Heringin ja Sassalin mukaan parisuhteessa koettu yksinäisyys on hyvin tyypillinen aihe, jonka takia hakeudutaan pariterapiaan.

Älylaitteiden tuijotus voi lisätä yksinäisyyttä

Yhteyttä voi vahvistaa myös kotikonstein. Arjen keskellä voidaan kuitenkin helposti astua tyypilliseen sudenkuoppaan ja ottaa asia puheeksi syyllistämällä.



– Sormella osoittelun sijaan on tärkeää päästä kiinni omiin tunteisiin – olen ikävöinyt sinua, minulla on ollut hieman yksinäinen olo tässä suhteessa ja olisi ihanaa viettää kanssasi enemmän aikaa. Meidän on monesti helpompi lähestyä vaikealta tuntuvia aiheita aggression kautta, vaikka myös sen alla usein on pehmeämpiä tunteita ja kaipuuta yhdessäoloon ja läheisyyteen, Sassali sanoo.



Sassali uskoo, että yksinäisyys on saattanut lisääntyä parisuhteissa älylaitteiden käytön yleistymisen myötä. Hän pitää ongelmallisena sitä, että laitteiden äärellä ihmisen koko olemus kääntyy poispäin puolisosta.



Myös nykymaailman hektisyys ja korkeat stressitasot voivat altistaa sille, että mieli on muualla kuin tässä ja nyt.



– Monelle tekisi varmasti hyvää harjoitella läsnäolon taitoa, laittaa välillä puhelin pois ja keskittyä aidosti kuuntelemaan ja eläytymään kumppanin sanoihin ja kokemuksiin. Hyvin pienillä asioilla on joskus todella suuri merkitys. 5–10 minuuttia silloin tällöin ei vie kohtuuttomasti aikaa, mutta se voi merkittävästi lisätä tyytyväisyyttä parisuhteessa.