Itsetuhoisuus, psykoottisuus, parisuhdetilanne, lääkitys – psykoterapiassa kirjataan ylös paljon arkaluonteista tietoa

Psykoterapeutti Pia Penttala sanoo, että tilanne on psykoterapeuteille uusi.

– Tämä on tuonut hädän ja pelon tunteen omaankin yrittämiseen, Penttala sanoo.

Tapahtuma on paitsi järkyttänyt luottamusta tietoturvaan, myös herättänyt kysymyksen, mitä asioita psykoterapia-istunnoista tallennetaan.

– Lisäksi aina täytyy tehdä viipymättä yhteenveto tapaamisesta asiakkaan kanssa. Meillä on siihen hyvät ohjeet Aluehallintovirastoilta ja Valviralta. Käytämme vain sellaisia järjestelmiä, joita ammattikunnalle on sieltä määritelty, Penttala sanoo.

Esimerkiksi lääkitys ja psykoottisuus merkitään muistiin

– Puhutaan vaikka riitaisan avioeron tunnetiloista. Jos eronneen puoliso näkee ex-puolisonsa tunnetilat vuodestusta asiakirjasta ja pyrkii käyttämään niitä hyväkseen oman etunsa mukaisesti, se on jo silloin liikaa.

Penttala uskoo, että tietojen vuotaminen on asiakkaiden kannalta vaikeaa. Luottamus saattaa horjua.

Penttala kehottaa luottamaan terapiaan

– Meillä on ollut tämä riski olemassa jollakin tavalla vähän aina. Joudumme esimerkiksi käyttämään postia, kun teemme asiakkaista yhteenvetoja Kelalle puolivuosittain.

– On erilaisia kohtia, joissa vuotoja voi tulla, muitakin kuin tällainen hyökkäys. On hyvä, että tämä tulee näin esille, että asiakkaammekin tietävät, että normaalielämässä on riskin kohtia.