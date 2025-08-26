Olympiavoittajan karmeat sekunnit seiväshyppypaikalla: Ulos Tokion MM-kisoista

Kymmenottelun olympiavoittaja Markus Rooth, 23, loukkaantui sunnuntaina korkeushypyn harjoituksissa niin vakavasti, että syyskuussa käytävät Tokiot MM-kisat voi norjalaisen osalta unohtaa.

Rooth putosi yläilmoista seiväshyppypatjan viereen ja loukkasi sekä polvensa että kyynärpäänsä.

Pariisissa yllätyskultaa otellut Rooth saapui maanantaina isänsä kanssa median eteen murtunein mielin. Edessä on ainakin neljän kuukauden harjoittelutauko.

– Tajusin heti, että tilanne oli niin vakava, että voisin unohtaa MM-kisat, hän kertoi toimittajille VG:n mukaan.

– Normaalisti seipään on tarkoitus liikkua vaakasuunnassa, jotta päädyt patjalle. Nyt en pystynyt taivuttamaan seivästä tarpeeksi, joten se suoristui väärään suuntaan. Lähdin kaatumaan taaksepäin ja putosin kentän pintaan, Rooth kuvaili tilannetta norjalaislehti VG:n mukaan.

– Pudotessani pitelin otetta seipäästä viiden metrin korkeudessa. Se on pitkä matka alas. Huomasin, että polveni taipui väärään suuntaan. Ajattelin heti, että tuollaisessa asennossa sen ei kuuluisi olla.

Isä ja päävalmentaja Espen Rooth oli paikalla, kun haaveri tapahtui.

– Olin iloinen, että olin siellä, mutta samalla toivon, että en olisi ollut. Mieleeni on jäänyt joitakin epämiellyttäviä kuvia siitä hetkestä, kun näin kaiken menevän pieleen. Valmentaminen jää tällaisessa tilanteessa taka-alalle.

Roothin jalka leikataan myöhemmin tällä viikolla.

Yleisurheilun MM-kisat järjestetään Tokiossa 13.–21. syyskuuta.