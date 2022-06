Kuuden arvokisakullan supertähti loukkaantui vakavasti – hakee nyt uutta nostetta uralleen Suomesta

Tällä viikolla 32 vuotta täyttävä Taylor on kolmiloikan kaksinkertainen olympiavoittaja ja nelinkertainen maailmanmestari. Hän on päässyt lähimmäksi Jonathan Edwardsin maailmanennätystä 18,29. Taylor venytti Pekingin MM-kilpailuissa 2015 huimat lukemat 18,21.

Viime vuonna sattunut akillesjännevamma pilasi unelmat kolmannesta olympiakullasta ja paluu takaisin kilpailuihin on toistaiseksi sujunut maltillisesti. Taylor on kisannut tällä kaudella kahdessa kolmiloikkakisassa ja saanut parhaiksi tuloksiksi 15,91 sekä 16,11.

– Se on prosessi. Aion olla tänä kesänä todella nöyrä. Eugene on vain nurkan takana, mutta minun katseeni on jo Pariisissa (vuoden 2024 kesäolympialaiset), Taylor totesi.

– Vuosi on ollut uskomaton, usko tai älä. Uskon todella paljon omaan tukiverkostoon ja he, jotka ovat ympärilläsi todella muokkaavat sinua ihmisenä, Taylor kertoi.

Taylor laajensi loukkaantumisen jälkeen verkostoaan. Hänellä oli perhe kotona sekä urheilun parissa. Tiukka yhteistyö Yhdysvaltain olympiakomitean kanssa on ollut tärkeässä roolissa. Seuraava haaste on luvassa Suomen Turun kesäisessä illassa tiistaina. Taylor puhkui intoa kisapäivän aattona.

– Haluan olla reilusti yli 17 metrin. Tämä on ensimmäinen kerta, kun menen täydellä vauhdilla. Minulla on kaikki nopeus hypyssäni. Olen innoissani, kun pääsen näkemään, että missä tilanteessa olemme. Harjoitteleminen paranee viikko viikolta. Nyt on aika pitää hauskaa ja kilpailla jälleen. MM-kisoihin on kuukausi aikaa ja haluan lähettää viestin, että en ole vain osallistumassa, vaan olen toivottavasti voittamassa kilpailun, Taylor kertoi MTV Urheilulle.