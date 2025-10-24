Norjan hiihtotähti Harald Östberg Amundsen kertoi Dagbladetille, että hänen mielestään ruotsalaiset hiihtäjät jättävät liian monta maailmancupin kisaa väliin. Amundsenin mielestä tämän syynä on pelko.
Lue myös: Hiihtopäätöksestä sydämistyneet venäläiset ryhtymässä toimenpiteisiin
Lue myös: Venäjän hiihtotähden vati nurin – ylistää Putinia: "Maani on aina oikeassa"
Lue myös: Jari Isometsä Venäjä-päätöksistä: Hämmentävää
Ruotsalaiset hiihtäjät jättivät viime kaudella useita kilpailuja väliin. Muun muassa Ruotsin Falunista puuttuivat William Poromaa ja Frida Karlsson, jotka olivat kisaamisen sijaan harjoitusleirillä Italiassa. Viisinkertainen MM-mitalisti Amundsen antaa kovaa kritiikkiä ruotsalaisten toiminnalle.
– Minusta monet ruotsalaiset ovat pelkurimaisia kilpailujen suhteen. Monet heistä jättää yllättävän monta kisaa väliin, Amundsen totesi.