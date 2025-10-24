– Minusta tuntuu, että jos Norjassa saat mahdollisuuden maailmancupissa, niin sinun täytyy kilpailla. Lähes ainoastaan Kläbo (Johannes Hösflot) voi jättää kilpailut väliin. Kaikki muut tietävät kuitenkin, että kilpailu paikoista on niin kovaa, että päästäskeen Tour de Skihin tai muihin kisoihin, niin on pakko kilpailla. Ruotsissa monilla on mahdollisuus kilpailla, kun se heille sopii, mutta he voivat myös jättää kisat väliin, kun se ei sovi. En pidä tuosta trendistä, Amundsen kertoi.