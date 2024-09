Olli Rehn hallituksen sopeutustoimien riittävyydestä: "Riippuu kahdesta asiasta"

– Kerroin Suomen Pankin arviona sen, että Suomen talouden kasvu tämän vuoden mittaan pikkuhiljaa käynnistyisi ja vahvistuisi ensi vuoden aikana muun euroalueen mukana. Kiitos sen, että kotitalouksien reaalinen ostovoima on vahvistumassa, kun inflaatio on hidastunut, Rehn sanoo MTV Uutisten haastattelussa.

– Oma käsitykseni on, että hallituksen vahva tahtotila on huolehtia siitä, että Suomen velkasuhde saadaan kestävälle uralle ja se edellyttää myös EU-sääntöjen noudattamista.

Hyvät ja huonot uutiset

– Hyvää on se, että meillä reaalinen ostovoima on vahvistunut viime kesästä lähtien, työllisyys on kohtuullisen hyvissä kantimissa ja maailman markkinoilla on nähtävillä jonkin verran parempia merkkejä.