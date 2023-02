Yö julkaisi tänään koskettavan biisin, jossa laulaa edesmennyt Olli Lindholm – "Eilen oli jännä kutina"

Julkaisu jännitti

– Julkaisua mietittiin aikaisemminkin, mutta korona-asiat tulivat tielle. Nyt on juuri oikea hetki julkaista kappale senkin puolesta, että meillä on 40-vuotisjuhlakonsertti Tampereella maaliskuun lopulla. Nämä julkaisut tukevat toisiaan. Lisäksi meidän työskentelytapamme on aika hidas. Yksinkertaisesti nyt saimme tämän kipaleen valmiiksi, Toikka lisää.

– Tänään on puhelin kilissyt koko päivän ja palaute on ollut sataprosenttisesti positiivista. Kyllä tästä biisistä saa olla ylpeä, Kangasjärvi kertoo.

– Tämä on kuitenkin uusi tilanne, eikä tämä ole ihan normaali tapa julkaista. Sellainen jännä kutina oli eilen. Aika erikoiselta tämä on tuntunut, mutta olo on kyllä helpottunut. On mennyt hienosti, Toikka sanoo.