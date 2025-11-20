Tanskalaistähti Joachim Blichfeld iski SM-liigakauden viidennen voittomaalinsa, kun Tappara nousi 4–3-voittoon Sportia vastaan voittomaalikilpailussa.
Kotijoukkue Tappara oli päätöserän alussa 1–2-tappiolla Brad Huntin vietyä vaasalaiset johtoon. Aapeli Räsäsen ylivoimamaalilla ja puolitoista myöhemmin tulleella Aleksi Matinmikon 3–2-osumalla Tappara oli kuitenkin taas kuskin paikalla.
Sport nousi tasoihin ja jatkoajalle Sebastian Stålbergin päästyä törkkäämään maalilta paluukiekon sisään, kun vieraat pelasivat viimeistä edellisellä minuutilla ilman maalivahtia.
– Olen aika tyytyväinen siihen, miten pelasimme. Kolmannessa erässä johdimme, otimme jäähyn ja annoimme kotijoukkueelle momentumin. Täytyy oppia voittamaan pelejä eikä etsiä tapoja hävitä niitä, Sportin päävalmentaja Doug Shedden totesi.
Maalittoman jatkoajan jälkeen Tappara nappasi lisäpisteen voittomaalikisassa. Kristian Tanuksen onnistumisen jälkeen Joachim Blichfeld naulasi voiton tylyllä suorituksella.
Kauden 22 ottelussa tehot 14+18=32 tehnyt tanskalainen sai tililleen jo kauden viidennen voittomaalinsa. Hän ratkaisi Tapparalle voiton myös edellisessä ottelussa Pelicansia vastaan.
Tappara koki ottelussa myös kovia menetyksiä, kun puolustaja Jyrki Jokipakka joutui sivuun saatuaan kiekosta jalkaansa ja hyökkääjä loukkaantui taklaustilanteessa, josta Sportin selvisi kahden minuutin laitataklaustuomiolla.