SM-liigassa pelaava Lahden Pelicans on tehnyt loppukauden mittaisen sopimuksen jenkkihyökkääjä A.J. Vanderbeckin kanssa.
28-vuotias A.J. Vanderbeck on pelannut alkukaudella 18 peliä HockeyAllsvenkanissa Kalmarin riveissä. Hän teki 18 pelissä 15 (7+8) tehopistettä.
– Olen hyökkääjä, joka haluaa tuoda tehoja, mutta yhtä lailla olla vahva myös omassa päässä. Olen kilpailija ja teen mitä tahansa, jotta joukkue menestyy, Vanderbeck kertoo Pelicansin tiedotteessa.
Vanderbeck on pelannut Ruotsissa kaudesta 2023-24 lähtien. Viime kaudella hän teki 51 ottelussa 63 pistettä, mikä oikeutti Allsvenskanin pistepörssissä kakkossijaan.