Kiekko-Espoon yhdysvaltalaishyökkääjä John Stevens, 31, sai ulosajon toisessa perättäisessä ottelussa.
Stevens töytäisi Ilveksen Jens Löökeä poikittaisella mailalla kasvoihin joukkueiden välisen ottelun kolmannessa erässä.
Ottelun tuomaristo meni katsomaan tilanteen vielä videolta ennen kuin lähettivät Stevensin isoista ovista pihalle 5+20 minuutin pelirangaistuksen myötä.
Ulosajo oli Stevensille jo toinen perättäinen. Hänen ottelunsa päättyi ennenaikaisesti myös keskiviikkona vierasottelussa Kärppiä vastaan. Tuolloinkin Stevens sai 5+20 minuutin rangaistuksen poikittaisesta mailasta.
Kiekko-Espoo voitti ottelun lopulta jatkoajalla maalein 4–3 ja katkaisi näin viiden ottelun tappioputkensa.