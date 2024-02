Olli Jokinen jyrähti murskajaisten keskellä – tästä palopuheessa oli kyse: "Joo, 7–1, mutta silti!"

– Meillä on henkisellä puolella tekemistä sen suhteen, että pelaamme omalla, emmekä pelin tasolla. Sitä piti jumpata erittäin paljon, Jokinen taustoitti erätauon palopuhettaan lehdistötilaisuudessa.

Jukurit on tällä hetkellä peräti yhdeksän ottelun mittaisessa voittoputkessa. Mikkeliläisryhmä on tehnyt eniten maaleja koko Liigassa. Sen lisäksi se on päästänyt vähiten osumia.