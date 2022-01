Olli Jokinen antoi napakkaa palautetta SM-liigan tuomaritoiminnasta – "Pelaajien on tosi vaikea ymmärtää, mitä saa tehdä"

– Kyllähän Mäkisen luistin osui ihan pikkaisen (Emil) Larmin luistimeen ennen kuin se laukaus lähti, mutta se ei vaikuttanut siihen torjuntaan minun mielestäni yhtään millään tapaa. Tuollaisia maaleja on tänä kautena hyväksytty. Enemmän kyseenalaistaisin tuomarilinjan, Jokinen toteaa lehdistötilaisuudessa.

– En ole tuomareita vielä kritisoinut, enkä nytkään halua sen enempää kritisoida. Mutta riippuu, kuka kaksikko on viheltämässä, niin linja on täysin eri. Tänäänkin 5-6 jäähyä jäi ainakin Pelicansilta viheltämättä. Varmasti myös pari sellaista, mistä mekin olisimme saaneet. On tosi vaikea pelaajien ymmärtää, mitä saa tehdä ja mitä ei, kun linja vaihtuu illasta toiseen, Jokinen puhisee.