Oliver Helander avoimena terveydentilastaan – teki linjauksen MM-kisoista

Oliver Helander ennusti paluukisansa jälkeen, kuinka paljon MM-kisoissa pitää heittää pärjätäkseen.

Helander palasi kilpailuihin Mikkeli gamesissa perjantaina, mutta tulos jäi vaatimattomaksi. Helanderin paras kantoi 78,41.

Helander on joutunut huilaamaan alkukauden vammojen takia, mutta viime kesän EM-mitalisti antoi lupaavia lausuntoja terveystilastaan.

– Ei minulla tällä hetkellä ole minkäännäköisiä kipuja. Tilanne on ihan hyvä tällä hetkellä, Helander kommentoi.

Katso Helanderin koko haastattelu jutun ylälaidan videolta.

Suomalaisheittäjä on kärsinyt loukkaantumisista ja vaivoista melko paljon oikeastaan koko uransa ajan.

– Toivon vain, että pystyisin pysymään ehjänä, ja saisi vähän kisoja alle, niin tulos alkaisi sitä myöten parantumaan.

Viime vuonna Helander nappasi Rooman EM-kisoissa pronssia tuloksella 85,75. Se ei tämän vuoden MM-karkeloissa enää heittäjän itsensä mukaan riitä.

– Kasivitosella ei MM-kisoissa oteta mitalia. Mieluummin heittää sen lähemmäs 90-metrisen. Kyllä uskon, että minulla on mahdollisuudet siihen. En oikein näe, miksi minulla ei olisi, Helander totesi.

Keihäänheiton maailman kärki on vielä toistaiseksi metrikaupalla Helanderilta karussa. Maailmantilaston kärjessä on Saksan Julian Weber tuloksella 91,06 ja Intian Neeraj Chopra on toisena lukemilla 90,23. Helanderin kauden paras on tällä hetkellä vielä vaatimaton 79,61, jonka hän heitti kauden ensimmäisessä kilpailussaan toukokuussa.

Yleisurheilun MM-kisat kilpaillaan Japanin Tokiossa syyskuussa.