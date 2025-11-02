Dopingista kärynnyt kolmiloikka- ja pituushyppyhuippu Maryna Beh’-Romantshuk on poseerannut tuoreeltaan rohkeissa kuvissa.
Ukrainalaistähti Maryna Beh’-Romantshuk sai elokuussa neljän vuoden kilpailukiellon dopingista. Hän oli antanut positiivisen testosteroninäytteen joulukuussa 2024.
Beh’-Romantshuk oli kovan kaliiberin käryäjä. Naisella on vyöllään yksi ulkoratojen MM-hopea sekä pituushypystä että kolmiloikasta. Hallissa hän on saavuttanut yhden MM-hopean kolmiloikasta.
Euroopan mestaruuksia ukrainalaisella on yksi kummastakin lajista: sisällä pituushypystä ja ulkona kolmiloikasta. Kun Beh’-Romantshuk voitti EM-kultaa Münchenissä 2022 tuloksella 15,02, Kristiina Mäkelä loikki hopealle Suomen ennätyksellä 14,64.
Uinnin moninkertaisen arvokisamitalistin Myh’ailo Romantshukin kanssa yhtä pitävä Maryna Beh’-Romantshuk on tätä nykyä raskaana. 30-vuotias ukrainalainen kirjoittaa Instagram-tilinsä kuvauksessa perheen olevan tällä hetkellä keskiössä. Urheilun hän tiivistää olevan tauolla.
– Totuutta, arvokuutta ja omaa polkua etsimässä! esittelyssä myös lukee.
Beh’-Romantshuk on tehnyt sosiaalisessa mediassa vaikuttamista ja mainontaa.