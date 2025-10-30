Kansainvälinen yleisurheiluliitto (WA) kertoi torstaina, että kaksi sen entistä työntekijää sekä entinen konsultti ovat kavaltaneet siltä noin 1,5 miljoonaa euroa.

Lajin kattojärjestö syyttää heitä "systemaattisesta varkaudesta" ja on vienyt asian eteenpäin viranomaisille.

WA kertoi, että yksi työntekijöistä jätti järjestön jo ennen kuin väärinkäytös havaittiin. Toisen työntekijän sekä konsultin sopimukset purettiin sisäisen selvityksen jälkeen.

WA:n johtaja Sebastian Coe vannoi käyttävänsä lain koko voimaa, jotta järjestö saa rahansa takaisin.

– Liian moni organisaatio työntää tällaiset tapaukset maton alle ja päättää työsuhteet rajallisin tiedoin, mikä mahdollistaa sen, että rikoksentekijät voivat jatkaa huijauksiaan uusissa organisaatioissa. Me emme kuitenkaan ole sellainen organisaatio, Coe sanoi.