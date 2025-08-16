Naisten pika-aidoissa armotonta kyytiä – ikiaikainen Euroopan ennätys uhattuna jo alkuerässä

Yhdysvaltojen Masai Russell juoksi 100 metrin aitojen voittoon huimalla ajalla Sleesian Timanttiliigan kilpailussa Puolassa. Hollannin Nadine Visser oli hurjassa vauhdissa jo alkuerissä.
Visser juoksi alkuerien nopeimman ajan 12.28 ja rikkoi nimissään olleen Hollannin ennätyksen. Visserin aiempi ennätys oli 12.36 viime kesältä.
Aika jää vaivaiset seitsemän sadasosaa Bulgarian Yordanka Donkovan vuonna 1988 juoksemasta Euroopan ennätyksestä.
Visserin aika on Euroopan kaikkien aikojen neljänneksi paras. Edellä ovat Donkovan lisäksi vuonna 1987 ajan 12.25 juossut Bulgarian Ginka Zagorcheva ja vuonna 1992 ajan 12.26 juossut Venäjän Ljudmila Narozhilenko.
Visser oli myös loppukilpailussa kovassa vauhdissa, mutta kolhut aitoihin pudottivat hänet kärkisijoilta kisan kahdeksanneksi ajalla 12.60.
Voiton vei kauden kärkitulosta 12.17 hallussaan pitävä Russell huimalla ajalla 12.19.
– Mentiin kyllä järkyttävää laukkaa. Maailman kärkiaika on juostu kahden metrin myötäisessä, ja vain kaksi sadasosaa siitä maailman ykkösnainen Russell jää, MTV Urheilun asiantuntija Tommi Evilä sanoi MTV Katsomon lähetyksessä.
Maannainen Tonea Marshall juoksi ennätyksensä 12.24 ja oli toinen. Nigerian ME-nainen Tobi Amusan oli kolmas sadasosan Marshallille jääneenä.