Hirmuinen veto Timanttiliigassa – Tommi Evilä haltioissaan: "Uusi leveli saavutettu"

Pika-aituri Cordell Tinch nousi Shanghain Timanttiliigan kilpailun suurimmaksi nimeksi. Asiantuntija Tommi Evilä arvioi Tinchin hurjastelun vaikuttavan kovimman kilpakumppanin tekemiseen.

Tinch tykitti 110 metrin aidat aikaan 12.87 ja otti kilpailussa suvereenin voiton. Tinchin aika on paitsi hänen oma ennätyksensä ja kauden kärkitulos, myös kaikkien aikojen nelosaika. Maailmanennätys on Aries Merritin 12.80.

Lue myös: Ella Junnilalta kaksi onnistunutta hyppyä Timanttiliigassa

MTV Urheilun asiantuntija Tommi Evilä ihasteli Tinchin suoritusta.

– Tinchin juoksu oli niiin huikea. Näytti, että se vain kiihtyi loppua kohden. Muihin tuli vain lisää kaulaa, Evilä sanoo.

– Kulki armottoman hyvin, ja juoksuvoimaa kaverilla on runsaasti.

Asiantuntija toki myös muistuttaa, että olosuhteet Shanghaissa olivat erinomaiset. Nopea rata, 0,9 metriä sekunnissa puhallellut myötätuuli, mukava 22 asteen lämpötila ja kuiva keli edesauttoivat tuloksen tekemisessä.

Voit katsoa Tinchin vedon pääkuvan paikalla olevalta videolta.

Tinch oli voittanut jo kauden ensimmäisen Timanttiliigan kilpailun viikko sitten Xiamenissa. Tuolloin ajalla 13.06, joka oli lauantaihin saakka kauden kärkiaika. Xiamenissa taakse jäi muun muassa maailman kaikkien aikojen kakkosajan 12.81 juossut Grant Holloway, joka epäonnistui ja löysäili loppumatkasta jääden kisan viimeiseksi.

Shanghaissa Holloway ei ollut mukana.

– Varmasti vaikutti se, että 13.06 oli pohjalla, kauden kärkimies jo muutenkin, Evilä sanoo.

– Oli myös päänahka. Vaikka Holloway löikin juoksun lekkeriksi Xiamenissa, mutta se oli tärkeä päänahka Tinchille.

Tinchin aiempi ennätys oli vuonna 2023 juostu 12.96. Parannusta tuli kertaheitolla seitsemän sadasosaa. Kehitys kulkee selkeästi myötätuulessa.

– Onhan Tinch ollut jo lähellä tällä tasolla, mutta nyt tuntuu selkeästi siltä, että nyt on uusi leveli saavutettu. Mielenkiintoista, kuinka se jatkossa näkyy kisoissa, Evilä pohtii.

– Varmasti Holloway miettii tiiminsä kanssa entistä tarkemmin, mitä on tehtävissä. Pieni kehityskohde, mikä Hollowaylla on 110 metrin aitajuoksussa ollut on nimenomaan se loppu, ja nyt kun katsoi Tinchin juoksun, varmasti entistä tiukemmin parannetaan harjoituksissa nimenomaan juoksun loppua.

Shanghain Timanttiliigassa tehtiin iso liuta muita kovia tuloksia.

Armand Duplantis nosti seiväshypyssä riman maailmanennätyskorkeuteen 628, mutta ennätys jäi tällä kertaa syntymättä. Duplantisin voittotulos oli hulppea 611. 0:48 Armand Duplantis jälleen huimissa korkeuksissa – näin ylittyi 611.

400 metrin aidoissa Karsten Warholm otti omansa vakuuttavaan tapaan. Norjalainen juoksi kauden kärkajan 47.28 ja jätti kakkoseksi ehtineen Brasilian Matheus Liman kahdeksan kymmenyksen päähän. 2:18 Karsten Warholm paineli maailman kärkiajan Shanghain Timanttiliigassa.

Kiekkoringissä Valarie Allman jysäytti limppunsa päälle 70 metrin. Yhdysvaltalaisen tulos 70.08 jätti kisan kakkosen Jorinde van Klinkenin lähes neljän metrin päähän. 1:19 70 metriä puhki! Valarie Allman täräytti jättiheiton Timanttiliigassa.