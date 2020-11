Oliko valtion järkevää ottaa korona-aikana lisää velkaa? Suomen rahakirstun päällä 38 vuotta istunut Martti Hetemäki: "Jonkun täytyy kantaa vastuu, että ihmisillä on töitä"

Talouspolitiikan keinot ovat esimerkiksi talouden elvytys ja se, että yritetään pitää talouden pyörät pyörimässä, vaikka koronavirus hyydyttää kauppatoimia. Hetemäen mukaan Suomessa on onnistuttu tässä kohtuullisen hyvin, mikä on osittain hyvän koronahoidon ansiota. Tällä hetkellä suuri huoli on Hetemäen mukaan se, pysyykö koronatilanne hallinnassa Suomessa, vaikka se on muualla Euroopassa jo osittain melko paha.