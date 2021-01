Yle: Rehn ei ole sulkenut pois presidenttiehdokkuutta – "Kunkin pitää miettiä, millä tavalla mielekkäimmin pystyy Suomen parhaaksi toimimaan"

Ylen Ykkösaamussa päähuomio oli koronakriisissä ja siitä seuranneen talouskriisin hoitamisessa. Rehnin mukaan on tärkeää, että päättäjät ja kansanpsykologia ymmärtävät, että korot eivät ole loputtomiin ja ikuisesti nollatasolla.

Rehn sanoi jakavansa presidentin kannan siinä mielessä, että jossakin vaiheessa elvytysruiske päättyy. Hän kuitenkin huomauttaa, että lyhyellä aikavälillä koronakriisin aikana ja lähivuosina rahapolitiikassa on edelleenkin tärkeää jatkaa hyvin vahvasti elvyttävää linjaa.

– Talouspolitiikka on vastannut tähän kriisiin hyvin laajalla rintamalla, ja tämä on yksi eurokriisin oppeja, eli sekä rahapolitiikka että valtioiden budjettipolitiikka on vahvasti elvyttävää, Rehn sanoo.