Miksi Washingtonin lentoturma tapahtui? Asiantuntija: "Jotain on mennyt tosi pahasti pieleen"

Asiantuntija arvioi Washingtonin lentoturman syitä Kymmenen uutisten deskivieraana.

Laskeutumassa ollut matkustajalentokone törmäsi sotilashelikopteriin Washingtonissa Ronald Reaganin kansallisen lentokentän läheisyydessä paikallista aikaa keskiviikkoiltana.

Matkustajakoneessa oli 60 matkustajaa ja neljä miehistön jäsentä. Helikopterissa oli kolme sotilasta. Kaikki kuolivat turmassa.

Suomen lentäjäliiton turvatoimikunnan puheenjohtaja Olli Jaarinen kertoo MTV Uutisille, että Washingtonissa Ronald Reaganin kansallinen lentokenttä on hyvin ruuhkainen paikka, jossa kulkee jatkuvalla syötöllä lentokoneita.

– Armeijan helikopteriliikenne on hyvin vilkasta ja se ylittää jokea välittömästi kiitotien eteläpuolelta, jonne jokeen pudonnut matkustajakonekin oli laskeutumassa.

Kopteria ohjeistettiin lentämään lentokoneen takaa.

– Tämä menetelmä on Amerikassa paljon käytössä. Sen sijaan, että laskeutumisen loppuvaiheessa lennonjohtaja valvoisi tarkasti koneiden välistä etäisyyttä, niin se pallo ikään kuin siirretään sinne lentokoneen ohjaamoon.

Jaarinen arvelee, että lennonjohto antoi luvan käyttää reittiä näköhavaintoon perustuen.

– Eli tässäkin tapauksessa on ilmeisesti ollut sellainen tilanne, että vaikka lähestymislinjan alta meni matala helikopterin reitti, mitä kopterin oli tarkoitus seurata, niin lennonjohto antoi luvan käyttää tätä reittiä näköhavaintoon perustuen. Näin se varmisteli, että oliko helikopterilla lentokone näkyvissä.

Vastatessa myöntävästi se antoi tälle luvan lentää poikittain laskeutuvien koneiden alta, Jaarinen arvioi.

– Selvää on, että jotain on mennyt tosi pahasti pieleen. Tarkoitus on ollut, että helikopteri menee lentokoneen alta. Joko helikopteri on ollut liian korkealla tai lentokone liian alhaalla, Jaarinen sanoo.

Liikenteenohjaaminen perustuu Jaarisen mukaan siihen, että koneet näkevät toisensa.

– Aina on mahdollista, että huomio kiinnittyykin johonkin toiseen koneeseen kuin siihen, mikä on se lähinnä oleva kone.

Varsinkin yöaikaan lentokoneen valot saattavat Jaarisen mukaan jäädä kaupunginvalojen sekaan.

"Miehitys ei ollut normaali"

Yhdysvalloissa ilmailuviranomaisen alustavan raportin mukaan miehitys ei ollut normaali vuorokaudenaikaan ja liikenteen määrään nähden.

Lennonjohtotornissa ei ehkä ollut normaalia määrää lennonjohtajia, kun matkustajakone ja sotilashelikopteri törmäsivät Washingtonissa, kertoi Yhdysvaltain media, muun muassa New York Times (NYT) torstaina.

Lehden mukaan Yhdysvaltain ilmailuviranomaisen FAA:n alustava raportti osoittaa, "ettei miehitys ollut normaali vuorokaudenaikaan ja liikenteen määrään nähden".

– Helikoptereita lentokentän läheisyydessä keskiviikkoiltana ohjeistanut lennonjohtaja ohjasi myös lentokentältä nousevia ja sinne laskeutuvia lentokoneita. Näitä töitä hoitaa normaalisti kaksi lennonjohtajaa, ei yksi, raportissa sanottiin lehden mukaan.