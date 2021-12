"Oletko varma, että on ruumis?" – Poliisin mukaan Ilpo Härmäläisen murhasta syytetty järjesti itselleen alibin katoamispäiväksi

Katoamistapaus pysyi vuosikausia pimeänä. Härmäläinen julistettiin kuolleeksi omaisten pyynnöstä vuonna 2005. Ruumista ei ole kuitenkaan löydetty.

Tämän vuoden elokuun lopussa käräjäoikeus vangitsi yllättäen Härmäläisen entisen liikekumppanin, nykyisin lähes 68-vuotiaan entisen mainostoimistoyrittäjän. Miehelle on kertynyt vuosien saatossa muun muassa talousrikostaustaa.

Tänään hänelle luettiin Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa syyte Härmäläisen murhasta. Syytetty kiistää murhan.

Syyttäjän mukaan moni asia syytetyn käytöksessä elokuussa 1994 kertoo syyllisyydestä.

– Olen syvästi ihmeissäni, että kolmenkymmenvuoden jälkeen voidaan syyttää murhasta, vaikka kadonnutta ihmistä ei ole edes löytynyt. Maallikkona, oikeutta tuntemattomana minulla on käsitys, että murha edellyttää murhatun näkemistä, syytetty mies sanoi ensimmäisissä poliisikuulusteluissaan elokuun lopussa.

– Tällä hetkellä en edes muista tapahtumia 30 vuoden takaa ja olen nähnyt hänet kerran 15 minuutin ajan. En ole koskaan tuntenut Härmäläinen -nimistä miestä, hän sanoi tuolloin.

Kieltäytyi valheenpaljastustestistä

Syytetty on nykyään eläkkeellä ja hän asuu naisystävänsä kanssa Oulussa. Härmäläisen katoamisen aikaan mies asui Naantalissa entisen vaimonsa kanssa.

Mies vangittiin elokuun lopussa murhasta epäiltynä. Toisessa poliisikuulustelussa syyskuun alussa hän totesi vangitsemisensa olevan väärin.

Miestä kuultiin jo vuonna 1997 epäiltynä Härmäläisen katoamiseen. Tuolloin häneltä kysyttiin, haluaako hän osallistua vapaaehtoisesti valheenpaljastustestiin. Ensin mies suostui siihen, mutta kieltäytyi kahden päivän päästä.

Myöhemmin vuonna 2000 mieheltä kysyttiin asiasta uudestaan ja hän lupasi harkita asiaa. Jälleen hän kieltäytyi.

– Silloinen asianajaja kielsi minua menemästä sinne ja siksi en halunnut osallistua siihen. Hän sanoi siitä niin, että sellaiset ihmiset, jotka hermostuvat helposti tai joilla on korkea verenpaine, niin tulos voi olla heidän osaltaan väärä. Hän puhui jostakin hikianalyysistä ja muusta mittaamisesta, näin muistaisin, syytetty perusteli kieltäytymistään valheenpaljastustestistä syksyllä pidetyissä kuulusteluissa.

Epäillään surmanneen purjeveneessään

Poliisi selvitti esitutkinnassa tarkasti epäillyn käytössä ollutta autoa ja purjevenettä. Epäilty kiisti, että Härmäläinen olisi ollut koskaan hänen veneessään.

Poliisi selvitti esitutkinnassa epäillyn liikkeitä Härmäläisen katoamispäivänä. Poliisin mukaan miehen on ollut mahdollista tehdä päivällä purjeveneellään lyhyt venereissu Airiston merialueille, jonka aikana hän olisi surmannut Härmäläisen ja hävittänyt ruumiin toistaiseksi tuntemattomaan paikkaan.

Esitutkinnan aikana epäiltyä kuulusteltiin yhteensä yhdeksän kertaa.

– Mitä Ilpo Härmäläiselle tapahtui ja missä hänen ruumis on, kuulustelija kysyi epäillyltä suoraan syyskuun alussa.

– Oletko varma, että on ruumis? Oletko varma, ettei hän ole lähtenyt karkuun velkoja ja maineen menetystä? En tiedä Härmäläisestä mitään. Olen syytön ja mielestäni se on aika loukkaavaa, että vielä 30 vuoden jälkeen haastatellaan vanhaa miestä, joka on löytänyt Jumalaa pelkäävän naisen rinnalleen, epäilty vastasi.

Kertomukset muuttuivat

Esitutkinnassa mies puhui eri kuulustelukerroilla eri tavalla tapaamisistaan Härmäläisen kanssa. Vuonna 1995 kuulusteluissa hän kertoi tavanneensa Härmäläistä useamman kerran laskutuksiin liittyen.

Syksyllä 2021 mies kertoi täysin erilaisen version. Mies sanoi, että hän on tavannut Härmäläisen vain kerran 15 minuutin ajan.

Poliisin esitutkinnan mukaan epäilty olisi järjestänyt itselleen alibin Härmäläisen katoamispäivälle 3. elokuuta 1994, kun hän kävi tuttunsa huoltoasemalla.

Epäilty oli mennyt asemalle tankkaamaan ja pyytänyt omistajaa kirjoittamaan almanakkaan, että hän oli käynyt asemalla juuri tuona päivänä.

– En muista, sanoiko hän minulle kellon aikaa, mikä minun olisi pitänyt kysyttäessä sanoa, mutta sen päivämäärän hän sanoi, milloin minun piti sanoa hänen olleen minun luona Palvelukeskuksessa käymässä, todistajana kuultu huoltoaseman yrittäjä kertoi poliisille vuosia sitten.

Poliisi kysyi tänä syksynä epäillyltä, miksi mies pyysi huoltoasemayrittäjää järjestämään hänelle alibin iltapäivälle 3. elokuuta 1994.

– En ole pyytänyt häneltä mitään alibia. Tuo on muistamattomuutta häneltä, koska hän näin sanoi. Jos hän 27 vuotta myöhemmin muuttaa käsityksensä tai puheensa mitä hän on aikanaan sanonut, niin jossain on vikaa. Hän on vanha mies ja kun aikaa kuluu, tulee sairauksia ja muuta. Ihmettelen suuresti hänen tällaista lausuntoa, epäilty vastasi.

Lakimies kertoi vaimolleen tapaamisesta

Poliisin esitutkinnassa selvisi teletietojen ja todistajakuulustelun perusteella, että syytetty mies oli viimeinen henkilö, jota Ilpo Härmäläinen lähti tapaamaan katoamispäivänään puolen päivän jälkeen.

Härmäläinen oli kertonut tapaamisesta myös vaimolleen. Tapaaminen oli liittynyt vireillä olleeseen kiinteistökauppaan.

Epäilty kiisti tavanneensa tuona päivänä Härmäläistä. Miehen mukaan hänellä ei ollut tarjottavana myytävää asuntoa Härmäläiselle.

– En ole käynyt Ilpo Härmäläisen kanssa missään tuona oletettuna päivänä ja minulla ei ollut silloin edes autoa ja autoni oli Norjassa, kuten olen aiemmin kertonut. En tiedä ruumiista, enkä Härmäläisestä mitään, enkä ole asiaan sekaantunut millään lailla. Kysyn, että onko edes ruumista olemassa, mies sanoi kuulusteluissa.

Tutkinnassa selvisi myös, että epäillyllä oli tuohon aikaan asekaappi Naantalin asunnossa. Kaapissa oli yksi haulikko ja pistooli. Epäilty kiisti kuitenkaan koskaan ampuneensa aseilla.

Epäilty hermostui katoamisen jälkeen

Poliisi kuuli esitutkinnassa myös syytetyn miehen telemarkkinointiyrityksessä työskennelleitä ihmisiä.

Työntekijät kertoivat, että epäilty oli hyvin hermostunut Härmäläisen katoamispäivän jälkeen. Erityisesti silloin mies oli hermostunut, kun Härmäläisen katoaminen yhdistettiin siihen, että epäilty oli katoamisen aikaan päivällä yksin toimistollaan.

Työntekijät olivat tuolloin lounaalla ja epäilty oli kertonut heille, että toimistolle oli tulossa asiakas häntä tapaamaan.

– Ihmisen hermostuneisuus voi riippua monestakin asiasta. Se on niin vanha asia, että en muista mitään heidän lounaalla käymisestä, epäilty kertoi poliisille kuulusteluissa.

Esitti oletuksia poliisille

Kuulusteluissa mies toi toistuvasti esiin epäilyksiään Härmäläisen katoamisen syistä. Hän kertoi muun muassa Härmäläisen pakoilleen velkojaan ja olleen huolissaan maineensa menetyksestä.

Poliisin mukaan epäillyllä ei kuitenkaan ollut asiasta mitään todellista tietoa, vaan ne perustuivat hänen omiin epäilyihinsä ja oletuksiinsa.

Lisäksi epäilty esitti arveluita Härmäläisen lähdöstä ja oleskelusta ulkomailla, mutta niistäkään hänellä ei ollut mitään faktatietoa.

Poliisin mukaan tällaisten, vailla totuuspohjaa olevien "heittojen" esiin tuomisella epäilty pyrki luomaan vaikutelmaa, että Härmäläinen on yhä elossa.

Poliisi otti epäillyn kiinni illalla 27. elokuuta Turun satamasta, kun hän oli matkalla Oulusta Turun kautta Ahvenanmaalle.

Syyttäjän mukaan murha tapahtui syytetyn omistamassa purjeveneessä Airistolla. Syyttäjän mukaan teon motiivina oli se, että syytetty halusi välttää törkeän petoksensa ilmitulon ja liiketoimintansa ajautumisen konkurssiin.