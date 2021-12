MTV Uutiset seuraa: 27 vuotta sitten kadonneen lakimiehen murhajuttu oikeudessa - 68-vuotias syytetty kiistää

Elokuussa käräjäoikeus vangitsi yllättäen Härmäläisen entisen liikekumppanin, nykyisin liki 68-vuotiaan entisen mainostoimistoyrittäjän. Miehelle on kertynyt vuosien saatossa muun muassa talousrikostaustaa. Hän kiistää murhan.

9.25 Omaiset vaativat korvauksia elatuksen menetyksestä. Härmäläisen poika vaatii elatuksen menetyksestä yli 21 000 euroa. Kärsimyskorvauksia koskeva laki on tullut voimaan vasta tapauksen jälkeen, joten omaiset eivät voi vaatia syytetyltä korvauksia Härmäläisen kuoleman aiheuttamasta kärsimyksestä.

8.50 Paikalle on saapunut runsaasti mediaa. Suuri mielenkiinto kohdistuu pian aamuyhdeksän jälkeen luettaviin syytteisiin ja siihen, onko tutkinnassa tapahtunut jonkinlainen läpimurto, joka on johtanut 68-vuotiaan vangitsemiseen. Hän on itse vastustanut vangitsemista ja asianajajansa mukaan kiistää murhasyytteen.