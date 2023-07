Oletko syönyt näitä e-pillereitä nuorena? Voit olla suuremmassa riskissä sairastua masennukseen

Yhdistelmäehkäisypillereiden ja masennuksen yhteyttä pitää tutkia lisää

Therese Johanssonin johtaman tutkimusryhmän mukaan yhdistelmäehkäisypillereiden ja masennuksen yhteyttä pitää tutkia lisää, jotta naisilla on tulevaisuudessa mahdollisuus tehdä heille sopivia valintoja ehkäisyn suhteen, kertoo Psychology Today .

Tämä on erityisen tärkeää, koska masennus on yleinen diagnoosi ja yhdistelmäehkäisypillereiden käyttö on myös kovin yleistä.