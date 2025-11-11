Poliisi pyytää edelleen lähiseudun asukkaita tarkastamaan pihapiirin sekä pihapiirissä olevat piharakennukset ja muut mahdolliset avoimena olevat tilat.
Hämeenlinnassa lauantain ja sunnuntain välisenä yönä Papinniityntieltä kadonnut 77-vuotias nainen on edelleen kateissa.
Kadonnut nainen on 160 senttimetriä pitkä ja hän on vartaloltaan hoikka.
Päällään hänellä oli poliisin mukaan katoamishetkellä Adidaksen harmaat verryttelyhousut ja polviin asti ulottuva musta talvitakki. Jalassaan hänellä oli ruskeat talvisaappaat.
Poliisi tiedotti viikonloppuna, että kuvasta poiketen naisella ei välttämättä ole silmälaseja.
Mahdolliset havainnot kadonneesta naisesta pyydetään ilmoittamaan hätäkeskukseen numeroon 112.