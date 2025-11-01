Poliisi pyytää havaintoja Mäntsälässä Uudellamaalla mahdollisesti avun tarpeessa olevasta miehestä.
Itä-Uudenmaan poliisilaitokselle tuli tänään lauantaina kello 11.35 tehtävä, jonka mukaan ihmisen epäillään olevan avun tarpeessa.
Poliisi ryhtyi ilmoituksen perusteella etsimään avun tarvitsijaa Pohjois-Mäntsälästä, mutta häntä ei ole löytynyt.
Poliisi pyytää havaintoja jutun alussa olevan kuvan miehen tunnistavilta hätänumeroon 112.
– Poliisi pyytää myös kuvassa olevaa henkilöä ilmoittautumaan poliisille itse, mikäli hän ei ole avun tarpeessa, poliisi kertoo tiedotteessaan.