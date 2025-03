Poliisi kertoo etsivänsä iäkästä naista Helsingin Oulunkylässä.

Poliisin mukaan kadonnut on yli 70-vuotias Thaimaalaistaustainen nainen. Nainen katosi kotoaan päivällä kello 12.00 jälkeen.

Nainen on noin 150 cm pitkä. Hänellä on puolipitkät hiukset ja hän on mahdollisesti liikkeellä ilman takkia.

Oletko nähnyt tätä naista? Poliisi pyytää havainnot hätänumeroon.POLIISI

Poliisi pyytää ilmoittamaan havainnot hätänumeroon 112.