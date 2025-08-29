Mies kadonnut Mäntyharjussa – havainnot hätänumeroon

Iäkäs mies on kadonnut Mäntyharjussa Etelä-Savossa, poliisi kertoo Facebookissa.
82-vuotias mies katosi poliisin mukaan eilen torstaina iltapäivällä Mäntyharjun keskustan tuntumasta Kuusikujalta.
Kadonneen tuntomerkit:
- Pituus on noin 180 senttiä.
- Mies on hoikka ja kävelee hyvin.
- Yllään kadonneella miehellä on todennäköisesti tumma takki, jossa on vaaleat hihat.
- Jalassaan miehellä on tummat housut ja päässä musta lippalakki.
Havainnot ja tiedot miehestä kuluneen vuorokauden ajalta pyydetään ilmoittamaan hätäkeskukseen numeroon 112.
0:48Katso myös: Jos ihminen katoaa, toimi näin!