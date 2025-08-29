Mies kadonnut Mäntyharjussa – havainnot hätänumeroon

AOP 112 hätänumero
Tiedot Mäntyharjussa kadonneesta miehestä pyydetään ilmoittamaan hätäkeskukseen numeroon 112. Kuvituskuva.Tomi Natri /All Over Press
Julkaistu 44 minuuttia sitten
Toimittajan kuva
Kati Hyttinen

kati.hyttinen@mtv.fi

Iäkäs mies on kadonnut Mäntyharjussa Etelä-Savossa, poliisi kertoo Facebookissa

82-vuotias mies katosi poliisin mukaan eilen torstaina iltapäivällä Mäntyharjun keskustan tuntumasta Kuusikujalta.

Kadonneen tuntomerkit:

  • Pituus on noin 180 senttiä.
  • Mies on hoikka ja kävelee hyvin.
  • Yllään kadonneella miehellä on todennäköisesti tumma takki, jossa on vaaleat hihat.
  • Jalassaan miehellä on tummat housut ja päässä musta lippalakki.

Havainnot ja tiedot miehestä kuluneen vuorokauden ajalta pyydetään ilmoittamaan hätäkeskukseen numeroon 112.

0:48imgKatso myös: Jos ihminen katoaa, toimi näin!

KadonneetMäntyharjuPoliisiKotimaa

