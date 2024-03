Tuusulassa kateissa 76-vuotias autolla liikkuva mies – poliisi pyytää havaintoja

Itä-Uudenmaan poliisilaitos etsii 76-vuotiasta miestä, joka on viimeksi nähty perjantaina Tuusulassa Nahkelantiellä noin kello 18.00

Poliisin mukaan mies on 178 cm pitkä ja hänellä on vaaleat hiukset. Miehellä on yllään siniset farkut, musta talvitakki, musta pipo ja mustat hanskat. Mies saattaa käyttää silmälaseja.