Tästä ei autokoulussa varoitettu! Herneliirtoon joutunut auto ajautui pellolle Mäntsälässä

Mäntsälässä tapahtui liikenneonnettomuus, jonka syynä olivat kuivatut herneet.

Henkilöauto ajautui niin sanotusti herneliirtoon Mäntsälässä Nummistentien ja Pornaistentien risteyksessä tiistaiaamuna.

Pelastuslaitos oli saanut puoli seitsemän aikaan aamulla ilmoituksen kyljelleen pellolle ajautuneesta autosta. Syynä onnettomuudelle oli risteysalueelle levinnyt suuri määrä herneitä, joka teki risteysalueesta liukkaan.

– Oletus on, että kylvökone on kääntynyt risteyksestä ja siitä on pudonnut herneitä risteykseen, päivystävä palomestari Päivi Lindström kertoo MTV Uutisille.

Hänen mukaansa kuivaa hernettä oli tiellä todella paljon.

– Se tekee tienpinnasta todella liukkaan. Tulee kuin kuulalaakeriksi se tienpinta, hän kuvaili herneiden peittämää tietä.

Herneistä ei vakavia vammoja

Kyljelleen ajautuneessa autossa oli sisällä kaksi henkilöä, jotka sivulliset avustivat ulos autosta. Ensihoito myös tarkasti henkilöt.

Päivystävän palomestarin Lindströmin mukaan henkilöille ei aiheutunut turmassa vakavia vammoja ja he pääsivät omilla kyydeillä pois paikalta.

Pelastuslaitos pesi risteysaluetta ja myöhemmin harjakoneella risteys puhdistettin tarkemmin puhtaaksi herneistä.

