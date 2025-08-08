Neljän auton ketjukolarista valtavat ruuhkat Lahdenväylälle – katso video

Katariina Kähkönen

katariina.kahkonen@mtv.fi

Liikenne on palautunut normaaliksi.

Neljä autoa kolaroi tänään Lahdenväylällä Mäntsälässä Tuuliruusun kohdalla.

Autojen kyydissä oli poliisin mukaan ”kymmenkunta henkilöä”, joista yksi loukkaantui lievästi onnettomuudessa.

Tilanteesta aiheutui noin puolentoista tunnin ajan merkittävää liikennehaittaa ja kilometrien autojonot moottoritielle.  MTV Uutisten toimittaja Kaisa Kaarna kuvasi Mäntsälän kohdalla valtavat autojonot videolle.

Poliisi tutkii asiaa liikenneturvallisuuden vaarantamisena.

Poliisi korjaa tiedotettaan kello 18.03, kolarissa oli neljä autoa, ei viisi.
 

