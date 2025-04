Poliisi etsii naista Mäntsälässä

Poliisi etsii kateissa olevaa naista Mäntsälässä.

Poliisi kertoo, että 75-vuotias nainen nähtiin edellisen kerran puolen päivän jälkeen Mäntsälän Riihimäen Ojanmäentiellä. Nyt virkavalta yrittää löytää kadonneen naisen.

Poliisi pyytää havaintoja kadonneesta naisesta hätänumeroon 112.

Poliisi kertoo, että kadonnut nainen on hoikka ja 168 senttimetriä pitä. Hänellä on harmaat pitkät hiukset, silmälasit ja punainen hupullinen toppatakki. Päällään hänellä on tummat farkut, tummat kengät ja mukanaan ruskea nahkalaukku.