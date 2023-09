Poliisi etsii mahdollisesti hengenvaarassa olevaa miestä Järvenpäässä – toimi näin

Parviaisesta on havaintoja muun muassa Järvenpään Jampassa sijaitsevan ostokeskuksen läheisyydestä. Hän saattaa liikkua myös Keravan tai Mäntsälän alueilla.

Miika Parviainen on 186 cm pitkä, ruumiinrakenteeltaan hän on hoikka. Miehellä on siilitukka tai lyhyet hiukset.