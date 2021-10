Poliisi julkaisi uuden kuvan kadonneesta 14-vuotiaasta Noelista

Poliisin julkaisema kuva on tiistailta. Kuva on otettu linja-autossa noin kello 16.

Kotoa lähtiessään Noelilla on ollut päällään kaksivärinen tumma/vaaleanharmaa huppari, jossa on selässä pääkallon kuva. Jalassa pojalla on ollut pitkät, mustat kalsarit, joissa on sivuilla ohuet punaiset raidat. Pojan kengät ovat keltaiset. Poika on noin 170-175 senttiä pitkä.