Kiekkopomo lataa suorat sanat Jonne Virtasen raivokohtauksesta

– Meillä on melkein 100 pelattua peliä tällä kaudella. Kokonaiskuva on ihan hyvällä tasolla. Yksittäisiä tapauksia toki on, joissa jotkin joukkueet ovat kokeneet vääryyttä. Mutta niin kauan, kun ihmiset tätä tekee, niin kauan tulee myös valitettavasti olemaan, virheettömäksi emme toimintaa saa, Lindroos sanoo.