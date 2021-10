Huippuvärväyksen ”omat mussukat” nostaneet SM-liigan yllättäjän liitoon – asiantuntija ihastelee valintaa: "Pieni riski palkata tehtävään"

MTV Uutiset Live kertoo ja näyttää kun tapahtuu. Se on toimitus, joka elää uutispäivää kanssasi.

Sihvonen kirjoitti aiemmin kolumnissaan , kuinka KooKoon urheilujohtaja Jarno Kultanen on onnistunut rakentamaan organisaation varteenotettavaksi kilpailijaksi. Tälle kaudella KooKoo onnistui hankinnoissaan niin kaukalossa kuin vaihtopenkin takana.

KooKoo on onnistunut pienellä pelaajabudjetilla naaraamaan nimekkäitäkin vahvistuksia Liigaan. Ruotsista palasivat Kim Strömberg ja Nikkilä. Liigaseuroista on hankittiin Joose Antonen, Ville Meskanen ja Miska Siikonen, jotka ovat olleet jo hyviä pelaajia edellisissä seuroissaan.

Salon kädenjälki näkyy

– He ei eivät ole Hannu Jortikan näköisiä koutseja, jotka lyövät nyrkkiä pöytään. He ovat loistavia pelivalmentajia ja tulevat toimeen nuorten pelaajien kanssa. Salo on johtava pelintuntija, Sihvonen perustelee.