Seiväshypyn suurin tähti Armand Duplantis hämmentää katsojia maailmanennätyksillään, mutta oletko huomannut mystisiä verenvuotoja ruotsalaisessa? Duplantis kertoi Sportbladetille, mistä oikein on kyse.

Norjan aitajuoksutähti Karsten Warholm oli parisen vuotta sitten ensimmäinen urheilija, joka otti piikkareihinsa mustan levyn, eräänlaisen leveän kynnen, jotta pito parantuisi. Warholmin valmentaja oli kertonut Duplantisille "keksinnöstä" ja viimeisimmissä maailmanennätyshypyissä, on ruotsalaisella ollut piikkarissaan musta levy.

– Se antaa hieman paremman pidon, etenkin juoksun alussa, kun ponnistaa. Käytän niitä erityistilanteissa, kun tunnen, että mahdollisuudet rikkoa maailmanennätys ovat suuremmat, Duplantis kertoi.

Sitä voisi kysyä, miksei Duplantis hyppää aina kyseisillä kengillä. Vastaus on hyvinkin helppo. Duplantis loukkaa usein itseään hypyissä, kun erityiskengät ovat käytössä. Hypyn aikana jalat käyvät hyvin lähellä käsiä ja välillä ne osuvat toisiinsa.

– Sillon saattaa helposti raapaista (leveällä kynnellä) käteen. Siksi näette välillä verenvuotoa käsissäni.

Kynttä on muokattu Tokion MM-kisoja varten pehmeämmäksi, joten välttämättä vastaavaa tilannetta ei enää nähdä.

Tokion MM-kilpailut käynnistyvät lauantaina. Miesten seiväsfinaali hypätään maanantaina.

Alla kuva Duplantiksen kengän kynnestä.