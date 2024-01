Oksettava päätös tennisottelulle – brittilupaus hämmentyi kroppansa reaktiosta: "Tämä on outoa"

– En yleensä voi pahoin. En ikinä. Minusta tämä on outoa, Draper kummasteli CNN:n mukaan .

– Tämä oli ilmiselvästi fyysinen ottelu rankoissa olosuhteissa. Se ei ollut niinkään pitkä viisieräiseksi otteluksi. Olen vielä nuori pelaaja, joten tottuminen tällaisiin grand slam -olosuhteisiin ja jännitykseen on hankalaa, Draper sanoo.

22-vuotias brittilupaus kohtaa seuraavalla kierroksella ATP-listan 14:ntenä majailevan Tommy Paulin . Draper on itse maailmanlistalla sijalla 55. Draper tiedostaa, että jatkossa hänen on saatava hermonsa kuriin paremmin.

– Olen todella ylpeä, että voitin, mutta minulla on taustalla selkeästikin asioita, joita minun on kehitettävä. On kyse sitten psykologisesta valmistautumisesta näihin slameihin vai minun tapani käsitellä ahdistuneisuutta ja jännitystä, Draper toteaa.