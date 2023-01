Neitsyen vuosihoroskooppi 2023: Luvassa käänne työelämässä

Rakkaus

Rakkaus voi saapua yllättäviä teitä. Et ikinä uskoisi, mistä voit rakkauden löytää.

Kaikkein pidättyväisimmätkin neitsyet uskaltautuvat tänä vuonna etsimään ja ottamaan rakkautta vastaan. Alat ehkä tuntea rakkautta sellaisiakin ihmisiä kohtaan, jotka olet tähän saakka nähnyt vain ystävinä. Joskus saatat myös tulkita näkemiäsi merkkejä väärin ja joutua hieman noloihin tilanteisiin osoittaessasi rakkautta suuntaan, josta vastarakkautta ei löydykään. Älä suotta nolostele. Kukaan ei pahoita mieltään rakkaudenosoituksista, vaan on pikemminkin otettu ja imarreltu.

Sinkuille hyvä neuvo kuitenkin on, että nyt viimeistään sinun on lakattava etsimästä ihannetta, jollaista ei ole edes olemassa. Ehkä sinun kannattaa kääntää katseesi niidenkin puoleen, jotka eivät täysin vastaa odotuksiasi. Heidän kuorensa alta voi löytyä jotain sellaista, mitä et osannut odottaa.