Kalojen vuosihoroskooppi 2023: Rakkaudentäyteistä aikaa kumppanin kanssa

Rakkaus

Sinkkukalojen on turha haikailla menneisiin aikoihin ja suhteisiin. Niin kauan kuin roikut menneisyydessä, et pysty näkemään, mitä kaikkea edessäsi on sinua odottamassa. Eikä kukaan voi nähdä sinuakaan parhaassa valossa, jos olet juuttunut menneeseen, etkä osaa päästää irti.