Oikeuskansleri ja ulkoministeri avaavat, miksi Suomen ja USA:n yhteistyösopimusta on viilattava: Tärkeää, että kaikille on selvää, mihin on sitouduttu

Oikeuskansleri Tuomas Pöystin lausunnon mukaan esityksestä on käytävä tarkemmin ilmi velvoitteet, joihin Suomi sopimuksella sitoutuu. DCA on Suomen ja Yhdysvaltojen välinen puolustusyhteistyösopimus, joka täydentää Suomen Nato-jäsenyyttä. Sopimus allekirjoitettiin joulun alla Washingtonissa, mutta se vaatii vielä eduskunnan ratifioinnin.

Ulkoministeri Elina Valtosen mukaan sopimuksen täydentäminen ei edellytä uudelleen neuvotteluja Yhdysvaltojen kanssa.

– Pikemminkin kyse on siitä, että tässä täsmennetään hallituksen esitystä siihen muotoon, että se voi toimia aidosti sitten myös oikeuslähteenä tästä eteenpäin. Itse sopimushan on aika tiivis ja se on standardimittainen ja käsittääkseni oikeuskanslerin toive on tässä ensisijaisesti se, että pyritään tuomaan hallituksen esityksen sisään näitä erilaisia käytäntöjä muista maista, Valtonen kommentoi MTV Uutisille.

Pöysti toteaa MTV:n Kymmenen uutisten haastattelussa, että ei ole poikkeuksellista, että näin tärkeään asiakirjaan joudutaan tekemään täsmennyksiä.

– Mitä tärkeämpi sopimus on, sitä huolellisemmin se kansallisesti saatetaan voimaan. Tämä pohjatekstihän on jo nyt erittäin hyvin tehty. Mutta on tärkeää myöskin, että kaikille on selvää mihin on sitouduttu ja miten sitä sovelletaan meillä Suomessa.

Pöystin mukaan itse sopimuksessa ei ole mitään vikaa.

– Sopimus on hyvin asianmukainen. Kysymys on lähinnä siitä, että kun se hyväksytään Suomessa ja saatetaan osaksi Suomen omaa lainsäädäntöä kansallisesti, niin tämän toteutuksen yksityiskohtia ja tulkintakäytäntöjä on hyvä avata lisää.

Pöysti toteaa, että sopimuksen lähtökohtana se, että Yhdysvallat käyttää tuomiovaltaa suhteessa omien joukkojensa jäseniin ja Suomi siltä osin luopuu tuomiovallasta.

– Suomi ensisijaisesti vastaa joukkojen turvallisuudesta, mutta amerikkalaisilla on omilla alueillaan ja operaatioturvallisuustilanteissa myöskin oikeus ryhtyä välttämättömiin toimiin. Mitä nämä käytännössä tarkoittavat eri tilanteissa, niin näitä tulkintakäytäntöjä - miten sopimuksien on ajateltu käytännössä toimivan - on hyvä avata, jotta se muodostaa sujuvan pohjan ja ei tule oikeudellisia epäselvyyksiä.

Pöysti kertoo sopimuksen ajatuksena olevan, että tuomiovaltaa suhteessa amerikkalaisten sotilaiden Suomessa mahdollisesti tekemiin rikoksiin käyttävät amerikkalaiset tuomioistuimet Yhdysvaltain lain mukaisesti.