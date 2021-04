Oikeushistorian professorilta kovaa kritiikkiä hallituksen liikkumisrajoitusten suunnittelusta: "Näin laadutonta lainvalmistelua ei saisi olla"

Oikeushistorian ja roomalaisen oikeuden professori Jukka Kekkonen Helsingin yliopistosta näkee, että liikkumisrajoituksien valmistelussa on ollut jonkinlainen laatuongelma.

– Asia on poikkeuksellinen ja erittäin vaikea, eikä ole helppoja ratkaisuja missään tapauksessa. En tiedä täsmälleen, kenen käsien ja silmien kautta tämä on mennyt, mutta mukana on ollut valtioneuvoston kanslia, sosiaali- ja terveysministeriö, THL ja kenties oikeusministeriö. Jotain lisää olisi varmaan tarvittu.