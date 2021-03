Perustuslakivaliokunta antoi yksimielisen lausunnon liikkumisrajoituksista - maskipakko voi edetä, mutta liikkumisrajoitukset ovat ongelmallisia

– Lakiehdotuksen pääsääntönä on kuitenkin kaiken liikkumisen kieltäminen. Sallittu liikkuminen on poikkeus pääsäännöstä, mikä muodostaa erittäin pitkälle menevän puuttumisen ihmisten perusoikeuksiin. Vaikka huomioon otetaan esityksen hyväksyttävät ja painavat tavoitteet, suuruusluokaltaan yhtä tehokkaita toimenpiteitä on mahdollista toteuttaa myös olennaisesti lievemmin rajoituksin ja kielloin. Lisäksi osa tavoitteista on toteutettavissa jo tehtyjen tartuntatautilain muutosten myötä, valiokunta katsoo.